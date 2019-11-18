محمد الحنفي - تحلم كل الشعوب... بتحقيق أحلام الشهيد المهدي...

2019/11/18 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي الحلم...حق مشروع...ومن يحلم...يعمل على تحقيق...الحلم...في مسار...حياة الأفراد...في مسار...حياة الشعوب...°°°°°°والشعوب...حين تحلم...يتحول...حلم الشعب...إلى طموحات عظيمة...°°°°°°والعظمة...لا تتأتى...إلا بالانخراط...في المسارات السليمة...التتحقق فيها...طموحات الشعوب...°°°°°°والطموحات العظيمة...لا تتحقق...

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