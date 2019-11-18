المتظاهرون يقطعون الطرق المؤدية للحقول النفطية في قضاء الزبير غربي البصرة

2019/11/18 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

كشف المعتصمون في مدخل ميناء أم قصر، جنوبي محافظة البصرة، الأحد (17 تشرين الثاني 2019) عن سببين لإغلاق ميناء أم قصر، فيما اشاروا الى ان أحدهما يتعلق بوجود حاويات قنابل مسيلة للدموع، تستخدم لقمع المتظاهرين، على حد قولهم.





بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، سقوط صاروخ قرب احدى الشركات وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إن "صاروخا لم يعرف نوعه حتى الآن، سقط قرب احد الشركات في منطقة الكرادة ببغداد، ما أدى الى اصابة مدني بجروح، كمعلومات أو

بغداد اليوم- بغداد

استنكرت نقابة الصحفيين، اليوم الاحد 17 تشرين الثاني 2019، جريمة اختطاف المحامين والذين تم اختطافهم من قبل جهة مجهولة دون تحديد مصيرهم.

وقال نقيب المحاميين ضياء السعدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "اختطاف المحامين يعد

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