2019/11/18 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يهبط إلى المرتبة ١٧٢ ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/18 | 09:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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