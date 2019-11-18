2019/11/18 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} في حادثة جديدة يشهدها الوسط المدرسي في السعودية، عمد تلميذ إلى طعن زميله وقتله، عقب مشاجرة بينهما في فناء مدرسة ابتدائية بمنطقة شرورة، جنوبي المملكة، أمس الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في حادثة جديدة تشهدها المدارس السعودية.. مقتل تلميذ طعنا على يد زميله) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في حادثة جديدة تشهدها المدارس السعودية.. مقتل تلميذ طعنا على يد زميله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).