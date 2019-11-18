2019/11/18 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنـت الشركة العامة للمنتوجات الغذائية، اليوم الاثنين، عن عزمها تغطيـة حاجـة السـوق المحليـة وانتـاج أكثـر مـن 12 نـوع مـن الأجبان خـلال العان المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي للمصانع ابو غريب في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "البان ابو غريب تعلن عن عزمها تغطية الحاجة المحلية من مختلف منتجات الالبان وأنتاج أنواع جديدة من الاجبان وتغيير وتحديث أساليب التعبئة بأستـخدام العبوات الزجاجية والمعدنية خلال العام المقبل بعد ان قامت بطرح أنواع جديدة من المنتجات شملت لبن زبادي بالقشطة وأنواع جبن الشيدر المطبوخ والجبن المطبوخ بالقشطة أضافة الى اللبن الرائب والشنينة والقشطة".

وأكـد معاون مدير عام الشركة عبدالرحيم عايد على "حرص الشركة العامة للمنتوجات الغذائية على التعاون الحقيقي والجاد مع شركة مكاء كوناي التركية المستثمرة لمصانع البان أبو غريب لتلبية حاجة السوق المحلي من مختلف منتجات الالبان".

واشار، الى ان "هناك أقبالاً على هذه المنتجات التي تمتاز بكونها مبسترة وخالية من أي مواد حافظة وبمدة صلاحية لا تتجاوز 20 يوما"، لافتاً في ذات الوقت الى "استخدام مكائن (UHT) التي تعمل بدرجات حرارة عالية لتعقيم مادة الجبن اثناء الطبخ وزيادة مدة صلاحيتها الى شهرين او اكثر".

واوضح ان "لشركة قامت بحماية منتجات الجبن المطبوخ واللبن الرائب والقشطة بفرض رسوم كمركية على مثيلاتها المستوردة دون ان تلمس أي نتائج ايجابية"، مؤكداً السعي لتوفير الحماية لباقي المنتجات الاخرى لإستيعاب السوق المحلية.

من جانبه أكـد نائب مدير شركة المكاء كوناي التركية المستثمرة علي الموسوي أستمرار برنامج التأهيل للخطوط الانتاجية الموجودة وأضافة مكائن جديدة وزيادة الطاقات الانتاجية من خلال مواصلة العمل والتشغيل والانتاج على مدى (24) ساعة لتغطية حاجة السوق.

واشار الى عزم الشركة أنتـاج بحدود (12) نوع جديد من الاجبان منها الملفوف والمثروم والمجروش والقشقوان وغيرها بعبوات حديثة تفوق ماموجود في السوق وتلبي أذواق المستهلك العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصانع أبو غريب تعتزم تغطيـة السـوق المحليـة من منتجات الالبان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصانع أبو غريب تعتزم تغطيـة السـوق المحليـة من منتجات الالبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).