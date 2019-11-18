إتلاف ٢٥٠ كغم من المواد الغذائية التالفة في ديالى

2019/11/18 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت صحة ديالى، اليوم الاثنين، عن إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري وتقدر ٢٥٠ كغم مواد صلبة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "شعبة الرقابة الصحية في قطاع بعقوبة الاول تنظم حملة رقابية على محال المواد الغذائية في ناحية كنعان".

واضاف مدير قطاع بعقوبة الأول سيف سعد جهاد ان "شعبة الرقابة الصحية قامت بحملة صحية منفردة شملت جميع أصناف المحلات العامة الواقعة في ناحية كنعان تم خلالها تدقيق الاجازات الصحية والمحال والبطاقات الصحية والشهادات الصحية للعمال كذلك تدقيق جميع المواد الغذائية من حيث إنتاج ونفاذ المادة الغذائية".

واشار الى انه "وجدت تحمل تاريخ إنتاج ونفاذ أصولي ومن مناشئ معروفة تم إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري وتقدر ٢٥٠ كلغم مواد صلبة".

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