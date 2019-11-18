محتجون يقطعون طرقا مؤديةً الى خمسة حقول نفطية وميناءين اقصى جنوبي العراق

2019/11/18 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الاثنين ان محتجين قطعوا الطرق المؤدية الى خمسة حقول نفطية، والى ميناءين في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق بواسطة اضرام النيران بالإطارات القديمة للعجلات.

وابلغ المصدر شفق نيوز بأن المحتجين قطعوا صباح اليوم الطرق المؤدية الى المواقع والحقول النفطية في قضاء الزبير غربي البصرة.

وبين المصدر ان الطرق التي تم قطعها في الزبير هي: طريق مصفاة الشعيبة النفطي، طريق مدينة البرجسية النفطية، قطع الطريق المؤدية الى منطقة الرميلة، و الطريق المؤدية لمنطقة بئر 20 النفطي.

واضاف المصدر ان المعتصمين في منطقة خور الزبير قطعوا الطرق كافة المؤدية لمعمل الحديد والصلب والأسمدة والاسمنت، ولميناءي خور الزبير وميناء ام قصر

وقطع المحتجون الطريق امام حقل بن عمر النفطي في منطقة الدير شمالي البصرة ومنعوا الموظفين من الوصول اليه، بحسب المصدر.

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