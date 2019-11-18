بالصور | مرور السليمانية يدشن حملة للحد من

2019/11/18 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقع حوادث السير نتيجة عدم التزام سائقي المركبات بالسرعات المحددة – صورة لكوردستان 24

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