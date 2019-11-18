تظاهرات العراق: مقاومة شعبية لخطط إيرانية.. سليماني يقود الحكومة

2019/11/18 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق منذ الأول من تشرين الأول الماضي، اجتاحت موجات #الاحتجاجات الغاضبة العاصمة العراقية بغداد ومدن الجنوب، وبدأت مطلبية ضد الفساد وتأمين فرص #عمل وتحسين الاوضاع المعيشية، لكن […]

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