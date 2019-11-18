البصرة.. قطع الطرق لحقول نفطية ومنع الموظفين من الدوام

2019/11/18 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قطع مئات المحتجين الطرق المؤدية لمنطقة البرجسية وشركة مصافي الجنوب غرب محافظة البصرة.

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