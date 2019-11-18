2019/11/18 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب رئيس الوزراء يسلم الداخلية دفعة جديدة (ثالثة) تضم اسماء 400 مواطن لتعيينهم على ملاك الوزارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/18 | 10:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب رئيس الوزراء يسلم الداخلية دفعة جديدة (ثالثة) تضم اسماء 400 مواطن لتعيينهم على ملاك الوزارة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب رئيس الوزراء يسلم الداخلية دفعة جديدة (ثالثة) تضم اسماء 400 مواطن لتعيينهم على ملاك الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).