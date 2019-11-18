إرجاء موعد اجتماع أستانا حول سوريا حتى ديسمبر

2019/11/18 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الكازخستاني، مختار تليوبردي، اليوم الاثنين، أن اجتماع آستانا المقبل حول سوريا من المتوقع أن يعقد في نور سلطان في أوائل كانون الأول/ديسمبر.

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