نيويورك تايمز تسرب وثائقًا استخبارية عن الدور الإيراني في العراق

2019/11/18 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سربت صحيفة “نيويورك تايمز”، بالتعاون مع مؤسسة the Intercept اليوم الاثنين، وثائق قالت إنها تخص “تدخل” إيران في العمل السياسي بالعراق، وتحكمها بعدد من السياسيين، وعن علاقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع طهران.وسلط التحقيق الذي نشرته الصحيفة، الضوء على “نفوذ طهران الهائل في العراق”، حيث يعرض “تفاصيل سنوات من العمل المتعب الذي قام […]

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