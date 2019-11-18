2019/11/18 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضمام العشرات من الاجراء اليوميين والمتعاقدين لاعتصام ساحة الساعة في الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/18 | 10:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انضمام العشرات من الاجراء اليوميين والمتعاقدين لاعتصام ساحة الساعة في الديوانية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انضمام العشرات من الاجراء اليوميين والمتعاقدين لاعتصام ساحة الساعة في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).