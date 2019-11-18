فاروق سلوم - اناشيد لتشرين الناس

2019/11/18 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاروق_سلوم لانموت انما نولدُ من ورد الدخانونغني لك ياعشتار يا روح المكانوسنمضي سادة ً نحن وللنهر نذور ْكلما طوفت ِ ياابنة هذا النهر نذرا ،دارت الدنيا وعدنا كي نثورانما نحن هنا فتيانك العشاق والفادين في هذا الزمانانما نحن نذور*وطني على كتف الشطوطبستان نخلٍ لاتحدده الخطوطعطشانُ مذ شقت مياه الشط مجرىوجنت عليه الحادثات السود دهرالكنه قد كان يولدُ ثم يولد ثم يول......

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