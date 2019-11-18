الحشد الشعبي يطلق عملية لملاحقة عناصر داعش شمال سامراء

2019/11/18 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أطلقت قوات الحشد الشعبي، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش في سامراء، بمحافظة صلاح الدين.

يتبع.



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