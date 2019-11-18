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الديمقراطي الكوردستاني يرد على زج اسم البيشمركة في أحداث الاحتجاجات


الديمقراطي الكوردستاني يرد على زج اسم البيشمركة في أحداث الاحتجاجات
2019/11/18 | 10:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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