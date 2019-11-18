شوارع البصرة تشهد حركة طبيعية

2019/11/18 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

شهدت شوارع مركز مدينة البصرة انسيابية طبيعية في حركة المركبات وعدم وجود اي قطوعات، في ظل انتشار امني مكثف في التقاطعات والشوارع

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