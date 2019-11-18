الصناعة تحقق مؤشـرات ايجابية لشركاتهـا مقارنة بالعام الماضي

2019/11/18 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

حققت وزارة الصناعة والمعادن، مؤشـرات أيجابيـة للنشـاط المالـي والإقتصـادي لشركاتهـا العامـة المالي والاقتصادي لنهاية الفصل الثالث من عـام 2019 مقارنـة بما كان

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