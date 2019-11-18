مصادر: قطر للبترول تبيع شحنات خام تحميل يناير بعلاوات مرتفعة

2019/11/18 | 10:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت عدة مصادر تجارية يوم الاثنين إن قطر للبترول باعت ثلاث شحنات من خام الشاهين تحميل يناير كانون الثاني بعلاوة نحو 3.70 دولار للبرميل في المتوسط فوق الأسعار المعروضة لخام دبي في عطاء فوري.

وقال اثنان من المصادر إن قطر للبترول حددت أيضا سعر خام الشاهين للمشترين بعقود محددة الأجل عند علاوة 3.79 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، وهي الأعلى على الإطلاق.

وقالت المصادر إن مشتري الشحنات الفورية هم إتش.بي.سي.إل-ميتال إنرجي ليمتد وفيتول وإيديميتسو.

طُرحت الشحنات التي يبلغ حجمها 500 ألف برميل للتحميل بين الثالث والرابع من يناير كانون الثاني وبين 28 و29 من نفس الشهر وبين 29 و30 منه.

وقال التجار إنه بيعت في نفس العطاء شحنة من خام قطر البحري تحميل يناير كانون الثاني، في عرض نادر بالسوق الفورية، عند حوالي 3.20 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، أي حوالي 30 سنتا فوق سعر بيعه الرسمي.



وتردد أن إيديميتسو هي المشتري الأقرب للشحنة.

وفي الشهر الماضي، باعت قطر للبترول أربع شحنات من خام الشاهين تحميل ديسمبر كانون الأول بعلاوة 3.1 دولار للبرميل في المتوسط فوق الأسعار المعروضة لخام دبي في عطاء فوري، وكانت تلك أعلى علاوة منذ 2013 على الأقل.

وقالت مصادر لرويترز الأسوبع الماضي قطر للبترول تسعى لتغيير الطيرقة التي تسعر بها نفطها في الربع الأول من العام المقبل إلى التسعير مقدما تماشيا مع منتجين آخرين بالشرق الأوسط.

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