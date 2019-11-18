الصين تخفض سعر فائدة رئيسي للمرة الأولى منذ 2015

2019/11/18 | 10:40

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

خفض البنك المركزي الصيني، الاثنين، سعر الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسي خمس نقاط أساس، في أول تقليص على أداة السيولة قصيرة الأجل في ما يربو على أربع سنوات.

وقال بنك الشعب الصيني في موقعه على الإنترنت إنه خفض سعر إعادة الشراء العكسي لسبعة أيام إلى 2.50 بالمئة من 2.55 بالمئة.

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