صادرات تفتح فرعاً بالعراق لتقديم خدمات الشحن والتخزين

2019/11/18 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات)، بالتمرير يوم الاثنين، على فتح فرع للشركة في العاصمة بغداد.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، أن هذه الخطوة تهدف لخدمة عملاء الشركة في هذا السوق المستهدف، وتقديم خدمات المدفوعات والاعتمادات والشحن والتخزين والتوزيع.

وأشارت إلى أن السوق العراقي يعتبر ضمن الأسواق المستهدفة في استراتيجية الشركة لتوسيع قاعدة عملائها.

وأكدت الشركة أنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي أثر مالي أو أي تطورات أخرى بهذا الخصوص.

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