وزارة الشباب توجه بتأمين طائرة خاصة لوفد كبير لدعم المنتخب في عمان

2019/11/18 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعزت وزارة الشباب والرياضة بتخصيص طائرة خاصة تتوجه الى العاصمة الاردنية عمان يوم غد الثلاثاء لنقل اكبر وفد رياضي،واعلامي، وفني لدعم ومؤازرة المنتخب الوطني في مباراته امام المنتخب البحريني

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