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الحشد الشعبي يعلن تدمير مضافات لداعش في صلاح الدين


الحشد الشعبي يعلن تدمير مضافات لداعش في صلاح الدين
2019/11/18 | 10:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الحشد الشعبي اليوم الاثنين، تدمير مضافات لجماعة "داعش" الوهابية بعملية عسكرية في صلاح الدين....

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