الحشد الشعبي يعلن تدمير مضافات لداعش في صلاح الدين

2019/11/18 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي اليوم الاثنين، تدمير مضافات لجماعة "داعش" الوهابية بعملية عسكرية في صلاح الدين....

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