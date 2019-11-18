تضامناً مع المتظاهرين.. تجار سوق

2019/11/18 | 10:57

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بغداد اليوم- كربلاء

أفاد مصدر محلي في محافظة كربلاء، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، بأن تجار سوق "باب الخان" سيقومن بإغلاقه ظهر اليوم تضامناً مع المتظاهرين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن " أصحاب المحال التجارية في سوق باب الخان سيقومون باغلاق محالهم تضامناً مع اعتصام المتظاهرين".

وأضاف أن "المتظاهرين في المحافظة أغلقوا الطرق المؤدية إلى مصفى النفط ومنعوا دخول الموظفين إليه احتجاجاً على تعيين 200 شخص من غير محافظة كربلاء".

يُشار إلى أن أصحاب المحال التجارية في شارع السدرة وصاحب الزمان أغلقوا محالهم أمس الأحد وأعلنوا عن الاعتصام تضامناً مع المتظاهرين.

بغداد اليوم- البصرة

قطع متظاهرون غاضبون، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، جميع الطرق المؤدية إلى المواقع والحقول النفطية في قضاء الزبير غربي البصرة.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين قطعوا الطرق المؤدية إلى مصفاة الشعيبة النفطي، ومد

بغداد اليوم-بغداد

كشف المعتصمون في مدخل ميناء أم قصر، جنوبي محافظة البصرة، الأحد (17 تشرين الثاني 2019) عن سببين لإغلاق ميناء أم قصر، فيما اشاروا الى ان أحدهما يتعلق بوجود حاويات قنابل مسيلة للدموع، تستخدم لقمع المتظاهرين، على حد قولهم.





بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، سقوط صاروخ قرب احدى الشركات وسط بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إن "صاروخا لم يعرف نوعه حتى الآن، سقط قرب احد الشركات في منطقة الكرادة ببغداد، ما أدى الى اصابة مدني بجروح، كمعلومات أو

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