تظاهرة لخريجي 5 كليات في عاصمة اقليم كوردستان

2019/11/18 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تظاهر العشرات من خريجي 5 كليات اهلية يوم الاثنين امام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان.

وتظاهر ممثلو 5000 خريج من كليات (القلم، والنور، والحدباء، والامام الاعظم، والكتاب) الاهلية في المناطق الكوردستانية خارج الحدود الادارية للإقليم امام مقر الوزارة في اربيل احتجاجا على عدم تصديق وثائقهم والاعتراف بها.

وقال متحدث باسم الخريجين في بيان تلاه امام وسائل الاعلام ان وزارة التعليم العالي في كوردستان لم تقم بتصديق وثائق الخريجين من الكليات الخمس رغم صدور قرار من مجلس شورى الاقليم يقضي بذلك، مشيرا الى ان الوزارة لم تعمل بالقرار.

واتهم المتحدث الوزارة بتصديق وثائق التخرج لأشخاص بشكل سري، داعيا الى ضرورة توثيق وثائق التخرج لجميع الطلبة المتخرجين من دون استثناء.

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