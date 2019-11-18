عبد المهدي يعزي بوفاة الباجه جي ويشيد بعقود خدمته

2019/11/18 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبق أن شغل الباجه جي منصب عضو مجلس الحكم ووزير الخارجية بعد عام 2003 – صورة ارشيفية

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