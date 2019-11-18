صحيفة وموقع أميركيان ينشران وثائق للاستخبارات الايرانية تكشف عن حجم النفوذ الإيراني في العراق

2019/11/18 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بالتعاون مع موقع إنترسيبت الأميركي وثائق للاستخبارات الايرانية تكشف عن حجم النفوذ الإيراني في العراق.

وتشير الوثائق التي كتبها ضباط وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية في عامي الفين وأربعة عشر وألفين وخمسة عشر، تبيّن كيف تفوقت إيران على الولايات المتحدة فيالعراق، خصوصا مع حلول خريف الفين واربعة عشر.

وتظهر الوثائق أن الوجود الإيراني لم يغب عن مطار بغداد من خلال الجواسيس الذين راقبوا الجنود الأميركيين ورحلات التحالف الدولي، الى جانب تجنيد إيران لمسؤول بالخارجية الأميركية لمدها بخطط واشنطن في العراق.

هذا وأوضحت الوثائق أن إيران تعتبر مراقبة النشاط الأميركي في العراق ضرورة لبقائها وأمنها القومي، وذلك من خلال إقامة علاقات مع مسؤولين عراقيين السياسيين والأمنيين والعسكريين، وتركيزها على تعيين مسؤولين رفيعي المستوى في العراق، وتعويلها دائما على وزراء في الحكومات العراقية المتعاقبة، فضلا عن اطلاعها على تفاصيل لقاءات المسؤولين الأميركيين والعراقيين.

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