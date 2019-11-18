جيش الاحتلال يبدأ مناورات مفاجئة تحاكي حربا على الجبهة الشمالية

2019/11/18 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين مناورات عسكرية مفاجئة بمنطقة الجليل المحتل شمال فلسطين المحتلة، لمحاكاة حرب على الجبهة الشمالية.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" أن

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