2019/11/18 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة العدل تعلق بشان احراق دائرة الكاتب العدل في الباب الشرقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/18 | 11:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العدل تعلق بشان احراق دائرة الكاتب العدل في الباب الشرقي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العدل تعلق بشان احراق دائرة الكاتب العدل في الباب الشرقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).