تضارب الأرقام بين وزارتي المالية والنفط حول إيرادات النفط

2019/11/18 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

تضاربت الأرقام المسجلة حول إيرادات العراق النفطية بين وزاراتي المالية والنفط، اذ شهد الفرق بينهما ٨.٤ تريليون دينار.

وأعلنت وزارة المالية، أن إيرادات العراق خلال الربع الثالث من العام الحالي وصلت إلى ٧٣.٢ تريليون دينار.





وقالت الوزارة في تقرير عن حجم الانفاق لغاية شهر أيلول الماضي، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إيرادات العراق بلغت ٧٣.٢ تريليون دينار".





وأضافت أن "الإيرادات النفطية تشكل ٩٢٪ وتبلغ قيمتها ٦٧.٦ تريليون دينار بينما الإيرادات غير النفطية تبلغ ٨٪ وتبلغ قيمتها ٥.٦ تريليون دينار".





وتعلن وزارة النفط عن اجمالي الإيرادات النفطية شهريا، وتبلغ إيرادات العراق منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول الماضي ٥٩.٣ مليار دولار "٧٦ تريليون دينار".

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