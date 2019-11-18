بالفيديو.. نائب تعليقًا على التظاهرات: وصلنا مرحلة سحل السياسيين في الشوارع!

2019/11/18 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عدنان الأسدي، أن الاحتجاجات الشعبية في العراق والحماسة الكبيرة لدى المتظاهرين وصلتنا إلى مرحلة سحل السياسيين في الشوارع.

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