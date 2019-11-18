احباط محاولة لإتلاف ملفات فساد بأحد مكاتب المفتشين العموميين الملغاة

2019/11/18 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

تمكَّنت هيئة النزاهة، اليوم الإثنين، من إحباط محاولةٍ لإتلاف ملفَّات فسادٍ في أحد مكاتب المُفتِّشين العموميِّين الملغاة، فيما أحالت المُتورِّطين بالمحاولة إلى القضاء.

وقالت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انها "تلقِّت معلوماتٍ عبر مصادرها الخاصَّة عن وجود محاولةٍ لإتلاف ملفَّات فسادٍ تتضمَّن وثائق ومحاضر لجان تحقيقيَّة ومخاطباتٍ رسميَّة وتوصياتٍ وكتباً أصليَّةً من خلال تهريبها عبر حاويات النفايات بعد تمزيقها باليد، أو بأجهزة الإتلاف".

وتابعت مُبيِّنةً أنَّها "ضبطت الملفَّات والأوليَّات، وتحرَّزت على ما تمَّ إتلافه، والحاويات التي أُرِيدَ تهريب تلك الأوليات والملفات من خلالها إلى خارج بناية المكتب، وتمَّ توثيق تفاصيل العمليَّة فيديوياً وفوتوغرافياً".

وأشارت إلى أنَّها "أحالت المُتورِّطين في المحاولة إلى القضاء وفق محضرٍ أصوليٍّ لإتخاذ ما يلزم بحقهم وفق القانون".

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