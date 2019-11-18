البرازيل تتوج بلقب مونديال الناشئين

2019/11/18 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

توج منتخب البرازيل بلقب مونديال الناشئين دون ١٧ عاما، فجر اليوم الاثنين، أمام جماهيره، بعد أن حول تأخره أمام منتخب المكسيك بهدف إلى انتصار قاتل بنتيجة ٢-١، في النهائي المثير الذي جمعهما، على ملعب بيزيراو بمدينة جاما البرازيلية.

وبعد شوط أول سلبي بين المنتخبين، افتتح المنتخب المكسيكي التسجيل في الدقيقة ٦٦ عن طريق بريان جونزاليس، بعدها حاول البرازيليون بأستماتة من اجل العودة الى اللقاء، وهو ما تحقق لهم في الدقيقة ٨١ بعد أن احتسب الحكم ركلة جزاء لهم بمساعدة من تقنية حكم الفيديو المساعد، لينفذها كايو جورجي بنجاح داخل الشباك.

وفي الوقت الذي كان يستعد فيه الجميع للذهاب إلى ركلات الترجيح ، كان للازارو فينيسيوس ماركيس رأي آخر بتسجيل هدف التتويج القاتل للبرازيل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا وقف منتخب السيليساو على منصات التتويج في البطولة، بعد غياب دام ١٦ عاما وتحديدا منذ نسخة ٢٠٠٣ عندما توج على حساب إسبانيا بهدف نظيف.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى ٤ ألقاب في البطولة، ليحافظ على موقعه في المركز الثاني خلف منتخب نيجيريا الأكثر تتويجا باللقب برصيد ٥ مرات بينما تجمد رصيد المكسيك عند لقبين حصدهما عامي ٢٠٠٥ و٢٠١١.

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