2019/11/18 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح طريق الزبير وانسيابية بحركة المركبات باتجاه مصافي الجوب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/18 | 11:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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