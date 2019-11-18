نائب: ادخال الشركات الصينية وإلغاء مزاد العملة وحماية المنتوج الوطني سيقضي غلى الفساد

2019/11/18 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب عضو لجنة التعديلات الدستورية حيدر الفوادي، اليوم الإثنين، الحكومة بالمضي قدماً بتنفيذ الاتفاقية العراقية الصينية وادخال شركاتها العملاقة، مبيناً ان هذة الخطوات هي التي تقطع الطريق على الفاسدين.

وأكد الفوادي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "ادخال هذه الشركات سيقطع الطريق امام الفاسدين وسيوفر فرص عمل كبيرة ويساعدنا في بناء البنى التحتية المتهالكة"،مشيراً الى ان "ممارسة التضليل على المواطن بالاكتفاء فقط بإلغاء الامتيازات نعتقد انها خطوة وان كانت مطلوبة ولكنها غير كافية وهي ضحك على الذقون".

واشار الى ان "مكافحة الفساد تحتاج لخطوات اكثر جدية واجراءات وقائية أيضاً ومنها إيقاف بيع مزاد العملة او اجراء تغيرات في طريقة البيع وذلك لوجود هدر كبير في المال العام" .

وبين ان "حماية المنتوج الوطني بشكل جاد وحقيقي يشجع المواطن على العمل ويمنع افراغ العملة الأجنبية من الداخل وهناك معلومات مطلوب من الحكومة التأكد منها في عملية منع استيراد المنتوجات الزراعية والحيوانية ".

واكد الفوادي عاى ان "الحكومة مطالبة اليوم بإعادة النظر بشكل جدي وحقيقي بالمنظومة الادارية لمكافحة الفساد واتخاذ خطوات اكثر جدية في اتجاه الحوكمة الالكترونية".

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