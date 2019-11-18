الصناعة تكشف إيراداتها المتحققة بـ9 أشهر وتقلل خسائرها لـ50 مليار و711 مليون دينار

2019/11/18 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، عن إيراداتها المتحققة بـ9 أشهرـ فيما اشارتالى تقليل خسائرها لـ50 مليار و711 مليون دينار .

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