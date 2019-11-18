2019/11/18 | 11:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت وزارة التخطيط، الاثنين، حرصها على استئناف جميع المشاريع المتوقفة والمتلكئة في عموم المحافظات.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التخطيط: سنستأنف العمل بجميع المشاريع المتوقفة والمتلكئة بعموم المحافظات) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التخطيط: سنستأنف العمل بجميع المشاريع المتوقفة والمتلكئة بعموم المحافظات) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التخطيط: سنستأنف العمل بجميع المشاريع المتوقفة والمتلكئة بعموم المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).