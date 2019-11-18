​ التخطيط: سنستأنف العمل بجميع المشاريع المتوقفة والمتلكئة بعموم المحافظات

2019/11/18 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التخطيط، الاثنين، حرصها على استئناف جميع المشاريع المتوقفة والمتلكئة في عموم المحافظات.

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