بالصور.. معتصمو البصرة يعلنون استمرارهم في اغلاق ميناء أم قصر

2019/11/18 | 11:28

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بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، بأن معتصمي مدينة أم قصر يواصلون إغلاق عملية غلق ميناء المدينة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المعتصمين أكدوا استمرارهم في عملية غلق الميناء"، نافياً "الأخبار التي تحدثت عن افتتاحه في وقت سابق من اليوم".

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت محكمة تحقيق بعقوبة، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، مذكرة استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة ديالى، بعد قيامهم بصرف أموال عامة لأغراض شخصية.

وذكر القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة تحقيق بعقوبة المختصة

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزارة العدل، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، سلامة دائرة الكاتب العدل في منطقة الباب الشرقي من أعمال الحرق، مبينة أن الحرق طال الطابق الخامس من المبنى.

وقال المتحدث باسم الوزارة ثائر الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إ

بغداد اليوم- كربلاء

أفاد مصدر محلي في محافظة كربلاء، الاثنين (18 تشرين الثاني 2019)، بأن تجار سوق "باب الخان" سيقومن بإغلاقه ظهر اليوم تضامناً مع المتظاهرين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن " أصحاب المحال التجارية في سوق

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