2019/11/18 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في جولتنا عبر الصحف: الاحتجاجات في إيران وفي هونغ كونغ وجمود سياسي في كل من لبنان والعراق أمام الاحتجاجات.



في الجزائر مهمة شاقة أمام المرشحين الخمس للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من شهر كانون الأول ديسمبر المقبل، بعد رفض المعارضة والحراك الاجتماعي لها.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزيادة في أثمان الوقود تشعل نار الاحتجاجات في إيران) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزيادة في أثمان الوقود تشعل نار الاحتجاجات في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).