عمليات البصرة تلعن فتح الطرق في أغلب مناطق المحافظة

2019/11/18 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

اعلن قائد عمليات البصرة، فتح الطرق وتسهيل الحركة في أغلب المناطق بعد اضراب عام أدى إلى تعطيل الدوام الرسمي وقطع الطريق.

وقال الفريق

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