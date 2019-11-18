«فورين أفيرز»: بعد تقاعس أوروبا وأمريكا.. هل ينتهي حق اللجوء قريبًا؟

2019/11/18 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفارقة عجيبة يعيشها البشر على كوكب الأرض فيما يتعلق بقضية اللاجئين، وتتمثل في قبول البلدان الفقيرة لطالبي اللجوء، في الوقت الذي تسعى فيه البلدان الغنية – التي أنشأت مفهوم «حق اللجوء» وتلتزم بحمايته– إلى وضع حدٍ له.وفي هذا السياق، نشرت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية مقالًا للكاتبة والمحللة السياسية «نانجالا نيابولا» استعرضت فيه معاناة اللاجئين …

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