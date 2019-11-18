الديمقراطي الكردستاني يتحدَّث عن دور “البيشمركة” في قمع التظاهرات

2019/11/18 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أصدر الحزب #الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، بياناً يوضح فيه حقيقة مشاركة قوات #البيشمركة بقمع #التظاهرات الجارية في العاصمة بغداد.وذكر الحزب في بيان، أن «قسم من […]

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