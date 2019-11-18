2019/11/18 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار العبيدي نصت المادة 18 رابعاً من الدستور العراقي الصادر بتاريخ 15-10-2005 بأسم الشعب ..على مايلي: يجوز تعدد الجنسية للعراقي،وعلى من يتولى منصباً سيادياً ،أو أمنياً رفيعاً،التخلي عن...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحاكمون الخونة ….يخترقون الدستور..) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحاكمون الخونة ….يخترقون الدستور..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).