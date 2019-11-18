الزراعة تعلن وصول انتاج الحنطة إلى 4.850 مليون طن

2019/11/18 | 12:16

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلنت وزارة الزراعة، وصول انتاج العراق من الحنطة إلى 4.850 مليون طن، مؤكدة وصول البلاد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في تجهيز مفردات البطاقة التموينية من الحنطة.





وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، في حديث مع قناة "العهد" الفضائية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العام الحالي هو عام الإنتاج وحماية المنتج المحلي"، مشيرا إلى أن "انتاج العراق من الحنطة وصل إلى 4.850 مليون طن وهذا ما وفر ملايين الدولارات إلى الحكومة التي كانت تستورد الحنطة من خارج العراق".





وأشار إلى أن "الخطة الزراعية الشتوية هو زراعة ١٦ مليون دونم"، مضيفا أن "وزارة الزراعة عرضت فرصة استثمارية تبلغ مساحتها مليون دونم في الاراض الصحراوية بين المثنى والنجف ومن شروطها عدم استخدام مياه نهري دجلة والفرات وانما المياه الجوفية".





وأكد أن عدم سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية يضر الإنتاج المحلي لانه من خلال هذه المنافذ تدخل محاصيل زراعية وحيوانية غير مفحوصة.





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