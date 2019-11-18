تراجع مبيعات المنازل التركية 2.5% في تشرين الاول رغم خفض الفائدة

2019/11/18 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال معهد الإحصاءات التركي، الاثنين، إن مبيعات المنازل انخفضت 2.5 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الأول إلى 142 ألفا و810 منازل، لتتوقف موجة صعود دامت شهرين رغم التيسير النقدي البالغ.

وتراجعت مبيعات الشهر الماضي قليلا أيضا عن أيلول.



كان البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة ألف نقطة أساس منذ تموز لتدعيم تعاف من ركود اقتصادي وأزمة عملة العام الماضي.

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