صدور أمر قبض وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة ضد النائب طلال الزوبعي

2019/11/18 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاثنين، أمر قبض مع منع سفر وحجز أموال أحد أعضاء مجلس النواب.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، بأن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة"، لافتا إلى أن "امر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات".

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