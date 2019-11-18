محافظ النجف يوجه بفتح تحقيق باوامر تثبيت موظفي عقود الكهرباء

2019/11/18 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم الاثنين، بفتح تحقيق للتدقيق بالاسماء والاليات التي تم فيها تعينات مديرية كهرباء والتي صدر امر ادراي بتثبيت ١٢٤ درجة بصفة عقود على ملاك المديرية.

وذكر الياسري في تصريح صحفي تابعته "الغد برس"، انه "تم متابعة اسماء المتعيين بدرجة عقود على ملاك مديرية كهرباء النجف ولتحقيق العدالة والشفافية وعدم السماح لاي جهة شخص بالتلاعب بحقوق لمواطنين فقد وجهنا بفتح تحقيق بالاسماء وآلية اختيار الاسماء ومدى مطابقتها للضوابط والتعليمات الاتحادية وستكون اللجنة التحقيقية مسؤولة عن صحة النتائج من عدمها عند تقدم تقريرها الذي يجب ان يتسم بالوضوح والشفافية".

واشار الى ان "من يتلاعب بمقدرات وحقوق ابناء النجف لن يجد امامه سواء القانون مهما كان منصبه او انتمائه و من يثبت عليه التقصير سيقدم للقانون بكل شفافية ووضوح".

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