اسعار النفط تسجل ارتفاعا في الاسواق العالمية

2019/11/18 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

صعدت عقود النفط الآجلة قليلا، في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الاثنين، ترقبا لأية بيانات إيجابية بشأن تطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم كانون الثاني بنسبة 0.13% أو 8 سنتات إلى 63.11 دولارا للبرميل، بحلول الساعة (08:04 ت.غ).

وبنسبة أكبر، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الأول بنسبة 0.33% أو 19 سنتا إلى 58.02 دولارا للبرميل.

ودفع قرار صيني خلال وقت سابق اليوم، أسعار النفط على الصعود، بخفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسي، على إدارة السيولة قصيرة الأجل، بخمس نقاط أساس إلى 2.50%.

ومن شأن القرار الصيني، أن يدفع البنوك على استعادة ودائعها من البنك المركزي، وإعادة استثمارها عبر عدة أدوات أبرزها إقراض العملاء بأسعار فائدة أقل، ما يمهد لزيادة الاستهلاك.

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