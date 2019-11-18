روسيا تتهم (قوى خارجية) بالوقوف وراء الاحتجاجات الايرانية

2019/11/18 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

علقت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، على ما تشهده ايران من احتجاجات جراء رفع اسعار البنزين.

ولم تستبعد الحكومة الروسية، أن تكون قوى خارجية وراء تدهور الأوضاع في إيران.وقال مدير قسم شؤون آسيا في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، إن "الوضع متوتر، وزيادة أسعار النفط أضاف الزيت إلى النار، لكن قوى خارجية تعمل بنشاط، وهكذا فإن كل (العوامل) اجتمعت".وحول ما إذا كان قد تعرض مواطنون روس إلى إصابات في الاحتجاجات الإيرانية، قال كابولوف إن السفارة الروسية لم تتلق أي معلومات بهذا الشأن.

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